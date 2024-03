Focus. La classifica dei tifosi allo stadio

In settimana sono stati resi noti i dati sull’affluenza allo stadio delle squadre di Serie C. Concentrandosi solo sul girone B, la graduatoria è guidata dal Cesena con una media di 9.012 spettatori, Ancona (4.152, ndr) al quarto posto, mentre la Fermana è al 13esimo con una media di 1.279 persone al Recchioni. Ripensando al fatto che i gialloblù sono ultimi da ottobre e la squadra per larghi tratti della stagione è stata tutt’altro che esaltante, il risultato è spettacolare. Dato persino migliore di quello del ’23, con la media di 1.257, 22 tifosi in meno.

Fi. Ro.