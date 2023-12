Focus. Langella si riprende il centrocampo. Out Capanni

Con Capanni, Rosini e Bouabre ancora ai box, Emanuele Troise in mezzo al campo può tornare a contare su Langella che ha appena scontato un turno di squalifica. Si balla, fino all’ultimo, tra il 4-3-3 e il 4-4-2 sul quale il tecnico campano ultimamente ha puntato molto con Iacoponi e Lamesta a correre sulle corsie estere con un occhio alla fase difensiva. Ma, se il Gubbio dovesse passare a una difesa a quattro, allora si potrebbe tornare al classico 4-3-3 e in questo caso non mancherebbero i ballottaggi in mezzo al campo. Perché Delcarro sta ritornando a essere Delcarro e anche Marchesi è in fase di recupero completo. Ma Troise, questa volta, potrebbe decidere di tornare a puntare su Lombardi, uscito dalle rotazioni dell’undici iniziale ormai da un po’. In zona gol difficile rinunciare a Lamesta e Morra, ma anche a Cernigoi.