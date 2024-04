Focus. Ora gli sponsor tornano sulla maglia

Una stagione intera senza main sponsor. Gli amanti del calcio d’altri tempi avrebbero stimato la scelta/obbligo della Fermana per questa stagione. Da inizio campionato i gialloblù hanno giocato senza alcuna scritta sul fronte della maglia regalando una vera e propria perla ai calciofili d’altri tempi. Si cambierà però nelle ultime quattro partite di questa stagione. A partire da quella di oggi contro la Torres, sul fronte delle magliette della Fermana torneranno gli sponsor. Non ce ne sarà uno principale, ancora nessun grande investimento, ma ce ne saranno tre stampati sul fronte dei kit e uno sulla manica. Davanti ci saranno Isidori Ventilazione, Febo (entrambe aziende fermane doc e da sempre vicine all’ambiente gialloblù) e 2C_Centro della Comunicazione, mentre sulla manica il Gruppo Rastelli. Il presidente Umberto Simoni ha parlato della questione: "Innanzitutto un grazie a questi partner che hanno deciso di sostenere la Fermana in questo momento così intenso dell’annata, con l’auspicio di chiudere come tutti ci auguriamo questa stagione. Il grazie in senso più ampio possibile va a tutti coloro che hanno sposato la causa gialloblù già da tempo e a tutti coloro che sostengono questa realtà, chiamata a rappresentare un intero territorio. Anche le istituzioni si sono impegnate in questa direzione e il loro sostegno è decisamente importante per fare in modo di riuscire a sostenere il presente e il futuro della Fermana". Ci saranno anche tre nuovi sponsor sui ledwall del Bruno Recchioni: Termo Group, Systema Studio e TS Commercial Device.

Fi. Ro.