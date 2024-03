FOCUS. Out Megelaitis, in forse anche. Pietrangeli

Prima un guaio muscolare che lo ha costretto ai box per tre settimane e ora l’influenza. Non c’è pace per Nicola Pietrangeli. Il nome del difensore, alle prese con l’influenza da qualche giorno, è comunque in quella lista dei convocati che Emanuele Troise avrà con sè oggi al ’Recchioni’ di Fermo. E, in teoria, potrebbe anche essere in campo dal primo minuto, ora che l’influenza è passata. Niente Fermana, invece, per Megelaitis che in extremis è stato fermato da un guaio muscolare. E con lui, in infermeria, ci resta Marchesi e ora c’è pure Rosini. L’impressione è che, al netto della presenza o meno di Pietrangeli in difesa, mister Troise possa cambiare poco il suo undici rispetto a quello che ormai due settimane fa ha alzato le braccia al cielo contro il Pescara. Ancora in campo dal primo minuto, quindi, anche Delcarro, insieme a Sala e Langella.