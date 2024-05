FOCUS. Pietrangeli out, ma recupera Gigli. Riecco i bomber

Gigli sì, Pietrangeli no. Questo il verdetto finale dell’infermeria, a poche ore dalla gara con il Gubbio di questa sera. Gigli ha smaltito in fretta il problema alla caviglia che, proprio contro il Gubbio la settimana scorsa, si era procurato. Mentre il guaio muscolare di Pietrangeli è più ostico di quanto previsto. Quindi, a mettersi al fianco di Gorelli questa sera sarà Gigli. Ballottaggio sulla corsia destra, restando in difesa, tra Tofanari e Megelaitis. In mezzo al campo è ipotizzabile il ritorno dal primo minuto anche di Sala, oltre a Langella. E là davanti riecco i bomber. Spazio a Lamesta e Morra, che hanno appena scontato una giornata di squalifica e con loro potrebbe esserci Malagrida, completamente ristabilito dopo l’infortunio. Malagrida che, presumibilmente fino all’ultimo, resta in ballottaggio con Capanni.