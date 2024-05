Focus. Riecco Gigli e Quacquarelli. Out Pietrangeli

Tira un po’ il fiato il Rimini in difesa. Rispetto alla gara di qualche giorno fa a Gubbio, infatti, Emanuele Troise recupera Gigli e Quacquarelli. Il primo da qualche giorno è tornato a correre insieme ai compagni, ma potrebbe partire anche dalla panchina. Sempre che il tecnico campano non decida di preferirlo a Lepri, acciaccato. Il secondo, invece, ha appena scontato un turno di squalifica. Niente da fare per Pietrangeli che avrà bisogno ancora di qualche giorno per superare un vecchio problema muscolare. Per il resto, Troise potrebbe non variare troppo rispetto all’undici iniziale del ’Barbetti’. Con un unico ballottaggio in mezzo al campo, quello tra Garetto e Marchesi con il secondo che questa volta potrebbe partire dal primo minuto. In zona gol restano da verificare le condizioni di Malagrida, Capanni eventualmente è pronto.