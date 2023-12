Focus. Solo Capanni ai box. In ballottaggio. Lombardi-Marchesi

In difesa torna Pietrageli dal primo minuto, proprio come Megelaitis a centrocampo, dopo aver scontato un turno di squalifica. Per la gara contro la Carrarese, che arriva a pochi giorni dal recupero con l’Olbia, Emanuele Troise rimette al solito posto le pedine in difesa e anche qualcuna in mezzo al campo. Con qualche ballottaggio nei tre che agiranno, come di consueto, alle spalle degli attaccanti. Langella non si tocca, come già detto torna Megelaitis, poi sono in tanti a giocarsi l’altro posto rimasto a disposizione con Lombardi e Marchesi che partono dalla prima fila. Poi c’è quell’attacco nel quale Cernigoi potrebbe riprendersi una maglia nell’undici riandando a comporre il trio con Lamesta e Morra. In corsa il suo posto lo troverà anche Ubaldi, ma sicuramente pure Iacoponi che Troise potrebbe pensare come vice-Lamesta.