Focus. Trasferta a Riccione del 25 febbraio, sono 990 i biglietti per i tifosi rossoblu

Definita anche l’organizzazione della gara successiva, quella di domenica 25 febbraio quando la squadra di Lauro sarà impegnata in un’altra trasferta, allo stadio Nicoletti contro lo United Riccione. Nei giorni scorsi si vociferava di una dotazione di tagliandi pari a mille unità per i tifosi della Samb e tali indiscrezioni sono state confermate ieri. Alla fine saranno quasi mille, 990 per l’esattezza, i biglietti destinati ai tifosi rossoblù, acquistabili al prezzo di 12 euro (a cui andranno aggiunti i diritti di prevendita). Per gli under 12, invece, l’ingresso sarà gratuito previa presentazione di un documento d’identità all’ingresso. La prevendita prenderà il via lunedì prossimo sul sito www.go2.it e nel punto vendita tabaccheria Isola del Tesoro di via Gabrielli a Porto d’Ascoli.