Focus. Un gioco basato sulla verticalità

Mosconi ha uno stile di gioco è molto diverso rispetto a quello di Protti. L’ex Fano non fa girare troppo il pallone, punta sempre alla verticalità del gioco e soprattutto sul pressing alto asfissiante. Se vogliamo trovare un parallelo in salsa Fermana, assomiglia molto a Giovanni Cornacchini, anche per temperamento caratteriale. Predilige il 3-5-2 e la costruzione dal basso la usa solo quando serve, non è uno dei suoi mantra. Le tante assenze lo costringe a schierare una formazione inedita. In porta dovrebbe essere confermato Borghetto, dopo la prova convincente contro l’Ancona. Nella linea difensiva a tre hanno ci saranno Fort e Santi. Per il terzo posto ballottaggio tra Heinz e De Santis, con l’altoatesino in vantaggio. Scelte obbligate a centrocampo: Scorza sarà il perno con Gianelli mezzala sinistra e Niang. Ma i dubbi più grandi sembrano essere sulle fasce. A sinistra sono stati provati Condello, Pistolesi e Petrungaro, con quest’ultimo in vantaggio sugli altri. Condello che però potrebbe prendersi una maglia da titolare a destra.

Fi. Ro.