Foglia, errore da ko. Settembrini non c’è. Un super Damiani

TROMBINI 7. Salva tutto su Dalmonte nel primo tempo e su Carraro nella ripresa. Due interventi decisivi.

LAZZARINI 6,5. Attento, pugnace, propositivo. È in fiducia e in un gran momento di forma. POLVANI 6,5. Qualche imprecisione coi piedi non macchia l’ennesima prova concreta da leader della difesa amaranto.

MASETTI 6. In avvio si becca un giallo evitabile, ma poi è puntuale e attento. Nella ripresa viene espulso per fermare Antenucci involato a rete. Punito ben oltre i demeriti. DONATI 6. Gioca sul suo piede debole e questo lo limita. Efficace dietro, condizionato in fase di spinta.

FOGLIA 5. Da matita blu il passaggio errato che costringe Masetti al fallo da espulsione. Prima e dopo tanto lavoro utile (75’ MAWULI 6. Si mette in mezzo per arginare la pressione estense).

DAMIANI 6,5. Si fa fatica a pensare che sia un 2003 tanto è dominante in mezzo. Cala alla distanza ma è tra i migliori. PATTARELLO 5,5. La luce si accende solo a tratti. Cincischia palloni non da lui (89’ EKUBAN sv).

GUCCIONE 5. Dovrebbe trovare spazi tra le due linee a quattro della Spal, invece viene si perde tra le maglie biancazzurre e non trova mai la scintilla (58’ RISALITI 6,5. Entra per difendere il pareggio. Compito assolto). SETTEMBRINI 5,5. Luci e ombre per il capitano, che alla quantità non sempre unisce la qualità che servirebbe (58’ CATANESE 6. La partita è solo di contenimento ormai e lui contribuisce). GUCCI 6. Partita di sacrificio. Poco servito e limitato dai centrali avversari (89’ GADDINI sv).

L.A.