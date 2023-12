Foiano all’esame Mazzola

Oltre al pari tra Siena e Castiglionese ieri si è giocato un altro anticipo. La Fortis Juventus ha chiuso l’incontro contro l’Audax Rufina dividendo così la posta in palio (1-1). Oggi toccherà a tutte le altre partendo con il calcio di inizio alle 14.30 in punto. Il Foiano di Filippo Zacchei in casa contro il Mazzola sarà alla terza partita in una settimana visto che dopo il derby con la Castiglionese di domenica scorsa mercoledì è andato in scena quello di Coppa Italia contro il Terranuova Traiana che ha visto gli amaranto uscire di scena. C’è da ritrovare entusiasmo e forse convinzione in casa amaranto dove sono mancati i risultati ma non le prestazioni, con il digiuno di vittorie che dura da cinque turni. Per la cronaca con l’apertura del mercato il Foiano ha ceduto Pietro Bruschi, difensore classe 2001, alla Sansovino e l’attaccante Michelangelo Bartoli (2003) in prestito al Torrita. In entrata ecco il difensore 2003 Alessandro Sottili, dal Figline, ed ex Grassina e Prato. Il Terranuova Traiana c’è l’esame casalingo contro la Rondinella Marzocco. Due squadre divise da soli tre punti in classifica con la possibilità, in caso di sucesso, di salire a ridosso del trenino playoff, che al momento si attesa sui 20 punti. Per Becattini attenzione alla possibile stanchezza legata alla partita di Coppa contro un avversario che sta provando a risalire la classifica dopo un avvio segnato da qualche passo falso di troppo. Per la Baldaccio Bruni impegno in trasferta. I biancoverdi di Anghiari infatti sono chiamati ad affrontare la Lastrigiana. Partita delicatissima sia per i ragazzi di Baldolini che per i biancorossi padroni di casa. La Baldaccio ha 15 punti, 12 la Lastrigiana ad oggi quartultima. L’obiettivo è scacciare la parola crisi visto che i biancoverdi hanno registrato due passi consecutivi contro però formazioni come Siena e Fortis Juventus. L’ultimo acuto risale al derby contro il Foiano e complice una classifcia cortissima ecco spiegato perchè adesso i ragazzi di Baldolini devono guardarsi le spalle.

Il calendario di questa giornata di campionato, la numero 15, prevede in programma tra le altre partite anche la sfida tra Firenze Ovest e Signa, mentre la Sinalunghese affronterà davanti al proprio pubblico la Colligiana. Ecco quindi l’Asta andare a far visita allo Scandicci che ha ripreso quota e che si trova al momento al secondo posto, con dieci punti di ritardo sulla capolista Siena, in compagnia della Castiglionese che è riuscita a fermare la prima della classe. Osserverà invece un turno di riposo il Pontassieve, fanalino di coda di questo girone B.

A.L.