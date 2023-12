Folgor Calenzano in volo. Sancascianese che rabbia

Nel girone C di Prima categoria la nuova capolista è la Folgor Calenzano che ha sconfitto 1-0 il Gambassi grazie a un autogol. Scavalcato in classifica il Cerbaia che aveva già disputato in anticipo questo turno a fine novembre. Lo Jolo vince il derby col Casale Fattoria e raggiunge il Cerbaia al secondo posto. La Nuova Novoli compie una grande impresa battendo il Barberino Tavarnelle 2-1 e lo raggiunge al quarto posto. La Ginestra ha superato 2-1 il Barberino di Mugello con gol di Vargas e De Cicco, i mugellani avevano pareggiato con Nuti su rigore. In parità le altre gare: Amici Miei-Atletica Castello 2-2, Csl Prato-Quarrata 0-0, Sancascianese-Albacarraia 2-2. Clamoroso a San Casciano con i locali che a tre minuti dal termine vincevano 2-0, ma sono stati raggiunti nel finale dall’Albacarraia. Sancascianese: Collini, Ceccatelli, Pratesi, Migliorini, Corsinovi, Lumachi (85’ Ristori), Baravelli (80’ Petracchi) Casini, Fanfani (72’ Magistri), Masetti. A disp. Biondi, Tongiani, Miceli, Ricceri, Schiazza, Piazzini. All. Falco.

Nel girone D la partita tra San Godenzo-Rignanese è stata sospesa all’inizio del secondo tempo a causa di un incidente stradale mortale in prossimità del campo sportivo. Dopo una lunga sospensione le squadre hanno deciso di non proseguire. La vittima dell’incidente, Bruno Manni, era familiare di un dirigente e un calciatore del San Godenzo e nessuno in campo ha voluto riprendere la gara che era 0-0.

Una giornata dove tutto è rimasto invariato in vetta. Lo scontro al vertice Cubino-Audace Galluzzo finisce a reti inviolate. Sono mancati i gol, ma non le emozioni al termine di una bella partita e il portiere del Galluzzo Scrò ha parato un rigore. Tutti contenti per un giusto pareggio. Le formazioni.

Cubino: Allegranti, Zangrilli, Khodin, Filice, Salvarezza, Gelli, Bussotti, Tacchi, Schenone, Marzoli, Chiesi. A disp. Cosentino, Sardelli, Straccali, Romagnoli, Leggiero, Cantini, Mecatti, Ruggiero, Martini. All. Bonciani. Audace Galluzzo: Scrò, Ammannati, Leoni, Bettazzi, Galli, Berti, Terzani, Bargioni, Paoletti, Leporatti, Burgassi. A disp. Camilloni, Chini, Olivieri, Cianciulli, Tinagli, Mbye, Lombardi, Vestri, Ponziani. All. Latini.

Pareggio nel derby Reggello-Incisa: vantaggio Incisa con Mazza e pari di Focardi su rigore per il Reggello. Al terzo posto lo Sporting Arno che batte 2-1 il Casellina. A metà classifica due pareggi a reti inviolate fra Belmonte-Bibbiena e San Clemente-Levane. Importanti vittorie casalinghe per il Chianti Nord che batte 6-0 il fanalino di coda Pratovecchio (reti di Frassineti, 3 gol Papini, Calamandrei e Niccolò Fortunati), ha sbagliato un rigore Niccolò Virgili. E anche la Castelnuovese festeggia avendo la meglio sul Vaggio Piandiscò 2-0, Fibbi e Cacciapuoti.