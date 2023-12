Folgore a secco, "non c’è serenità"

Continua l’astinenza da vittorie ma anche da gol della Folgore Caratese targata Carmine Parlato. Nemmeno un’avversaria alla portata come il Crema (penultimo) affrontato in casa serve a sbloccare gli azzurri. E nemmeno l’iniezione di forze fresche dal mercato (subito l’esordio tra i pali di Viscovo, di Lofoco in difesa e di Caporali a centrocampo con l’altra new entry Esposito) ha cambiato il trend in vista della sfida domani a Pero contro il Club Milano. Ora si attendono le decisioni in uscita. "Ci abbiamo provato ma non è bastato. Abbiamo commesso qualche errore all’interno di una gara sporca dove serviva aggredire meglio le seconde palle. I ragazzi hanno cercato di interpretarla al meglio anche se forse col passare del tempo non c’è quella necessaria serenità dentro il gruppo per provare a fare una giocata con un po’ più di calma" l’analisi di Parlato.

Ro.San.