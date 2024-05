Folgore Caratese, ora è ufficiale. Carmine Parlato non sarà il mister. Al suo posto (forse) Carobbio

Era nell’aria e, puntuale, circa una settimana dopo l’intervista pubblicata sui social della Folgore Caratese al presidente Michele Criscitiello, è arrivata la notizia dell’addio di Carmine Parlato. In quell’occasione Criscitiello non parlò espressamente di fine del rapporto, ma tra le righe era chiaro quale sarebbe stato il destino del tecnico di origine campane subentrato circa a metà stagione. Un divorzio "in buoni rapporti" si direbbe. Nel comunicato si parla di mancato rinnovo del contratto. "Ringrazio il presidente per avermi dato la possibilità di allenare questa squadra. Un saluto ai miei ragazzi e un grazie sentito alla segreteria, allo staff tecnico e dirigenziale, ai magazzinieri e in generale agli addetti ai lavori dello Sportitalia Village con i quali si è subito instaurata la giusta empatia che ci ha fatti sentire a casa. È stato un bel viaggio.

Nonostante l’inizio non positivo abbiamo avuto la forza di tirarci fuori da un momento complicato. È stata questa la nostra vittoria e i 13 risultati utili consecutivi sono stati il frutto di ciò che abbiamo costruito insieme" ha detto. Il successore? Si fa il nome di Filippo Carobbio che tre giorni fa ha chiuso il rapporto con RG Ticino.

Ro.San.