Folgore, “derby“ con la Casatese

Dieci risultati utili da una parte, sei dall’altra. Folgore Caratese e Casatese sono due tra le squadre attualmente più in forma del campionato di Serie D, sicuramente del girone di ritorno. Per motivi diversi sono però distanti dalle posizioni che contano e oggi lottano per finire il più in alto possibile, senza aspirazioni da playoff, ma anche senza grossi patemi. Stanno forse un po’ meglio i lecchesi, che hanno vinto l’ultima con la Tritium, due pareggi di fila invece per gli azzurri che in settimana hanno festeggiato il compleanno del bomber Barranco, autore di 7 reti dal suo arrivo in riva al Lambro a dicembre. "Partita sentita, è quasi un derby. Affronteremo la Casatese con un’attenzione maggiore, è un’avversaria fastidiosa, ma ci teniamo a fare bene e a vincere", ha detto capitan Arpino. A Verano arbitra Marinoni di Lodi.

Ro.San.