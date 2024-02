FolloGavo, stage con i tecnici dell’Empoli. Focus sui metodi di allenamento dei giovani

Prosegue il buon momento del Follonica Gavorrano che in serie D resta al secondo posto ed a livello giovanile sta lavorando positivamente. C’è stata infatti tanta partecipazione e una bella esperienza nello stage formativo tenuto da Alessandro Romoli e Giulio Pastecchia, staff tecnico dell’Empoli Academy, aperta agli istruttori della Scuola calcio non solo del Follonica Gavorrano, ma anche degli altri club affiliati del territorio. Diverse infatti le società presenti alla lezione. L’incontro ha avuto inizio con una presentazione teorica in aula agli allenatori per inquadrare loro i punti chiave e le esercitazioni previste nella giornata. La prima fase ha permesso di comprendere il focus del lavoro, ovvero "l’interazione tra tecnico e giocatore, come i comportamenti di uno influenzano quelli dell’altro". Il lavoro si è poi spostato sul campo con i diversi gruppi della Scuola calcio. I tecnici dell’Empoli Academy hanno portato avanti quindi gli allenamenti dimostrativi con i gruppi dei Primi Calci, dei Pulcini e degli Esordienti del Follonica Gavorrano. L’incontro si è poi concluso con un feedback di gruppo.