Follonica Gavorrano. Bus gratis per i tifosi minerari per la sfida dello "Zecchini»

Da Follonica e Gavorrano in pullman per seguire la squadra a Grosseto. Il Follonica Gavorrano è atteso domenica dalla bella sfida valida che si giocherà alle 14,30 allo stadio Zecchini di Grosseto. La società mineraria, per permettere ai suoi tifosi di seguire la squadra e tifare per i ragazzi di Masi in maniera organizzata, mette a disposizione un autobus per la trasferta. La partenza avverrà alle 13,30 dal piazzale antistante lo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano (biglietteria), mentre il ritorno è previsto al termine della gara, intorno alle 16,30-16,40. L’autobus verrà ovviamente offerto dalla società, per prenotarsi si deve contattare la segreteria al numero 366.5206755, oppure scrivere all’indirizzo info@gavorranocalcio.it. Per quanto riguarda i biglietti riservati agli ospiti biancorossoblù, il Grosseto ha reso noto che i biglietti d’ingresso allo stadio Zecchini di via Veterani dello Sport potranno essere acquistati preventivamente. Quelli della Curva Sud, nel settore designato ai tifosi del Follonica Gavorrano, possono essere acquistati in prevendita online tramite il circuito CiaoTickets al costo di 13 euro, più i diritti di aggio spettanti al gestore della biglietteria.