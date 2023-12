Follonica Gavorrano, c’è il Ghiviborgo. Intanto sono arrivati Mauro e Pecchia

Due volti nuovi in casa Follonica Gavorrano proprio alla vigilia dell’ultimo incontro del 2023. Oggi infatti i minerari di Marco Masi affronteranno, il Ghiviborgo allenato da Nico Lelli, che si sta ben comportando anche in questa stagione occupando le posizioni di metà classifica, con il settimo posto raggiunto domenica grazie alla vittoria contro il Cenaia. Nove vittorie, un pareggio e sei sconfitte per i lucchesi, che hanno a ruolino 27 gol fatti e 21 subiti. Importante per i minerari sarà chiudere l’anno nel migliore dei modi, per presentarsi poi alla ripresa dopo le festività natalizie pronti per affrontare una seconda parte di stagione che si preannuncia scoppiettante, con tante squadre che puntano a dire la loro fino al termine del campionato. Che il Ghiviborgo sia una squadra ostica lo dimostrano anche i precedenti della scorsa stagione. La gara casalinga del Malservisi-Matteini era termina con un pareggio a reti bianche, mentre in trasferta il confronto era terminato sul 3-2 per i lucchesi. Minerari che arrivano a questo match con due volti nuovi. Intanto per i minerari doppio colpo in entrata, con l’ingaggio di William Mauro, terzino sinistro classe 2003 in forza alla Sanremese nella prima parte di stagione, e di Matteo Pecchia, ala sinistra classe 2003 dallo Sporting Cecina. La società saluta invece il partente Francesco Mezzasoma, andato al Sansepolcro.