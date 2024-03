Follonica Gavorrano: finale. Sconfitta la Varesina 2-1

Il Follonica Gavorrano vince 2-1 il ritorno della semifinale di Coppa Italia di serie D battendo la Varesina grazie ai gol di Pignat e Lo Sicco e vola in finale. Buone trame dei biancorossoblù nei primi minuti di gioco, che sfiorano il gol al 7’ su calcio d’angolo con un colpo di testa di Brunetti che fa la barba alla traversa. La prima occasione per la Varesina arriva al 28’, con la conclusione di Sali. Al 41’ arriva il vantaggio del Follonica Gavorrano: corner di Macrì per la testa di Pignat, che batte Santulli per il gol dell’1-0. Ripresa decisamente più povera di occasioni, con la Varesina che attacca e il Follonica Gavorrano che si difende e prova a ripartire. Al 35’ la Varesina trova però il gol del pareggio: è Vitale a battere Filippis riportando il match in equilibrio. Al 37’ l’arbitro assegna un calcio di rigore, con Pino che viene atterrato in area da Gritti: dal dischetto Lo Sicco segna il 2-1. Nel finale Ceccanti e Mencagli sfiorano il tris.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Pignat (20’ st Lo Sicco), Modic (29’ st Grifoni), Souare, Nardella (33’ st Ceccanti), Barlettani (1’ st Mauro), Macrì (16’ st Pino), Ampollini, Mencagli, Botrini. All. Masi.

VARESINA: Santulli, Perin (20’ st Ciuffo), Polenghi, Grieco, Pertosa, Gasparri, Sali (44’ st Isufi), Gatti (16’ st Guidetti), Coghetto (9’ st Gritti), Oboe (9’ st Orellana), Vitale. All. Spilli.

Reti: 41’ Pignat, 35’ st Vitale, 39’ st Lo Sicco.