Follonica Gavorrano. Mansi: "Una stagione importantissima»

Un pareggio che chiude il campionato del Follonica Gavorrano. Un pari che lascia ai minerari solamente i playoff. Dopo il pari di domenica è tempo di bilanci in società. Il patron Luigi Mansi però guarda il bicchiere mezzo pieno, tirando un bilancio di ciò che è accaduto finora. Ma manda anche un segnale alle istituzioni. "La squadra ci ha regalato un’annata importantissima, facciamo i complimenti a tutti i dirigenti, lo staff, l’allenatore. Tutti hanno lavorato per un’annata di grandissimo livello – ha detto il patron Luigi Mansi –. Non siamo delusi. Certo era meglio vincere, ma il nostro progetto più importante è quello di far rinascere il calcio dilettantistico della Maremma. Se fossimo stati promossi in C però saremmo stati senza impianti: non abbiamo luci, infrastrutture. Se qualche istituzione crede nel nostro progetto devono impegnarsi in un lavoro di redenzione strutturale. Per creare qualcosa di serio servono impianti. Abbiamo apparato dirigente e tecnico per fare grandi cose, ma qualcuno si deve svegliare e capire che per fare calcio ad alto livello abbiamo bisogno di strutture".

Il Follonica Gavorrano però continua nel suo lavoro a livello giovanile. "Serve creare movimento calcistico, e noi lo stiamo facendo – ha aggiunto Mansi –. Abbiamo rapporti con l’Empoli e vogliamo stringere rapporti anche con la Pianese in futuro. Abbiamo 350 ragazzi nel settore giovanile e mi auguri che abbiamo prospettive importanti in futuro. Il prossimo anno dovremo lavorare per integrare una squadra che ha fatto parlare di se, ovvero lo Scarlino, che in tutti i dilettanti ha vinto coppa e campionato. Non è un caso che facciamo parte del gruppo Nuova Solmine. Vogliamo che i nostri giovani possano giocare in Prima categoria con lo Scarlino e magari poi nella prima squadra del Follonica Gavorrano. Vogliamo dare continuità a questo programma".