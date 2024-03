Follonica Gavorrano. Masi: "Felici del primato. Ma il cammino è lungo»

Primo posto in classifica e semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il Follonica Gavorrano di mister Marco Masi, dopo essersi issato al primo posto del girone di serie D, si gode questo momento positivo e punta a centrare anche la finale di coppa. "Domenica abbiamo giocato su un campo pesante, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi perché si sono adattati alla partita – spiega Masi –. Trovare il gol subito ci ha aiutato e ci ha permesso di controllare il match, l’abbiamo portata a casa come ci eravamo prefissati. Adesso siamo più presenti numericamente nella metà campo avversaria, questo porta ad avere qualche occasione in più e qualche palla inattiva dove noi siamo abbastanza pericolosi. Fa piacere quando ci si trova ad essere primi in classifica, ma siamo anche consapevoli che è stata una rincorsa difficile. Ma ci sono ancora 24 punti a disposizione, il cammino è lungo ma cercheremo con tutte le forze di rimanerci il più possibile. Il gruppo ha consapevolezza ed entusiasmo, anche se siamo un po’ stanchi perché è stata una partita faticosa su un campo pesantissimo. Quindi questi due giorni valuteremo bene e leggeremo le varie situazioni dei singoli per affrontare le prossime due partite al meglio. Tutti i ragazzi meritano di avere il loro spazio per l’impegno e la serietà che ci stanno mettendo, per noi è un’arma che cerchiamo di sfruttare". Soddisfatto il tecnico, soddisfatta la società. "Abbiamo fatto una bellissima prestazione, la società fa un applauso ai ragazzi e ringrazia la squadra per quello che sta facendo – afferma soddisfatto il presidente Paolo Balloni –. Adesso abbiamo un appuntamento importantissimo mercoledì, tra l’altro la partita della Varesina è stata anche rinviata. Nel prossimo turno di campionato affronteremo invece il Livorno, ci fa piacere arrivare da primi in classifica".