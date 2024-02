Follonica Gavorrano ok. Avanti grazie ai rigori

lI Follonica Gavorrano vince ai calci di rigore contro la Casatese per 6-7 (1-1 al 90’) e si aggiudica la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di serie D. Domenica da urlo per i minerari che accedono alla fase successiva della competizione dopo una sfida emozionante. Vittoria meritata dei biancorossoblù, apparsi più tonici rispetto agli avversari nel corso della gara. Pressing efficace degli uomini di Masi, che al 24’ recuperano palla con Pino e Macrì su una disattenzione della difesa. Il tiro di Macrì si spegne però tra le braccia del portiere. In campo si rende pericoloso solo il Follonica Gavorrano in maglia gialla, mentre i biancorossi della Casatese non incidono. Al 40’ l’ultima occasione della prima frazione è ancora per il Follonica Gavorrano con Lo Sicco, che alza di poco la mira sopra la traversa. La prima occasione della ripresa è comunque per la Casatese, che al 4’ ci prova con Comberiati che batte di prima intenzione ma non trova la porta. Al 23’ il Follonica Gavorrano sblocca il risultato: Lo Sicco si reca sulla battuta di una punizione dalla trequarti e, con un bel traversone a girare verso la porta, trova la testa di Regoli che spizza e batte Picarelli, che insacca il gol dello 0-1. Il vantaggio dei minerari non dura però molto: al 31’ la Casatese trova infatti il pareggio con un cross dalla sinistra di Comberiati, che trova la testa di Gomez Walker ben appostato in area per il gol dell’1-1. La ripresa si avvia verso la conclusione senza altri sussulti. Il direttore di gara concede 4’ di recupero, durante i quali non succede più nulla e le due squadre vanno dunque ai caldi di rigore.

CASATESE: Picarelli, Scipione (27’ st Cargiolli), Comberiati, Gulinelli, Videkon, Pirola, Losa, Romano, Gomez Walker, Stefanoni (41’ Pozzoli), Astuti (18’ st Strada). All. Commisso.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti, Pignat, Pino, Masini (21’ st Botrini), Barlettani (39’ st Nardella), Lo Sicco, Macrì (33’ st Modic), Ampollini, Regoli (37’ st Souare). All. Masi.

Reti: 23’ st Regoli, 31’ st Gomez Walker.