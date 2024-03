Follonica Gavorrano, parla Ampollini. "Potevamo vincere con più scarto»

Il gol decisivo per "abbattere il Livorno" ma anche una prestazione difensiva perfetta. Federico Ampollini, difensore goleador del Follonica Gavorrano, è l’uomo copertina della formazione allenata da Marco Masi. Terzo gol stagionale per lui, e secondo gol in due anni al Livorno dopo quello segnato lo scorso anno. "Sono contento per il gol, è arrivato il secondo centro al Livorno dopo quello dell’anno scorso, ma questo ha un sapore diverso – dice il difensore –. Sono contento per il gol ma molto più per la vittoria, per la squadra, per la società ed i tifosi. Stiamo facendo una grande annata, finalmente il lavoro paga. Nessuno in questi mesi ha mai mollato. Abbiamo superato tante difficolta ed ora ci godiamo questa vittoria di squadra". Il successo per 1-0 col Livorno arriva dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che è valsa la finale.

"Anche mercoledì avevamo fatto un’altra gran partita – aggiunge Ampollini – ciò dimostra che siamo un gruppo che va tutto nella stessa direzione. Abbiamo una rosa importante. Sarà una finale da giocare, siamo felici di poter provare a regalarci un altro trofeo. Lo abbiamo già vinto due anni fa, ci riproveremo. Ora pensiamo al campionato. Concentreremo le energie mentali e fisiche sul campionato. La coppa è lontana per adesso".

E tornando alla vittoria col Livorno: "Il risultato è stato bugiardo – conclude il difensore – potevamo anche vincere con più scarto. Abbiamo avuto grandi occasioni. Ma questo è un nostro difetto di tutto l’anno. Anche in altri incontri potevamo sempre chiudere prima le partite. La nostra difesa ad oggi è la migliore del campionato, questo è un segnale importante, che ci dà motivazione. Ora speriamo di recuperare anche Masini per la finale di Coppa Italia. Gli abbiamo dedicato la vittoria di mercoledì, speriamo per la finale sia dei nostri".