Follonica Gavorrano: sì!. Successo e primo posto

Dopo 30’ secondi subito Follonica Gavorrano pericoloso con Regoli, che calcia sopra la traversa. Risponde su calcio d’angolo il Cenaia con Tognocchi, attento Filippis. Al 6’ vantaggio del Follonica Gavorrano: tutto nasce da un fallo laterale sulla destra, con una palla rasoterra che filtra dritta per i piedi di Mauro, che di piatto realizza il gol dello 0-1. Dopo tiro dalla distanza nell’arco di un minuto per il Follonica Gavorrano: prima Regoli al 13’ e poi Grifoni al 14’ non hanno fortuna e non centrano la porta. Al 30’ Regoli tenta una conclusione a giro dal limite, la palla termina a lato. Il primo tempo termina coi minerari in vantaggio. Al rientro in campo il Cenaia si rende pericoloso al 3’ con Campera di testa, bravo Filippis a sventare il tiro del giocatore della formazione di casa. Al 13’ ci prova Regoli dalla distanza, la sua botta è potente ma Borghini blocca. Al 24’ il Follonica Gavorrano trova il raddoppio su calcio d’angolo: Lo Sicco batte lungo, la palla arriva a Dierna che di testa la rimette in mezzo per Botrini, che incorna e batte Borghini per la seconda volta, 0-2 per i biancorossoblù. Al 35’ tris del Follonica Gavorrano: Ceccanti tira da fuori e trova appostato in area Mencagli, che mette in rete il gol dello 0-3.

CENAIA: Borghini, Rossi, Papini (43’ st Silvestri), Scuderi, Degli Esposti, Becucci, Tognocchi (25’ st Cocucci), Rustichelli, Campera (23’ st Ursi), Fontana (39’ st Bracci), Manfredi (41’ st Macchia). All. Iacobelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat (35’ st Modic), Dierna, D’Agata, Grifoni, Nardella (30’ st Barlettani), Mauro (27’ st Ceccanti), Lo Sicco, Mencagli, Botrini (37’ st Bellini), Regoli (15’ st Pino). All. Masi.

Reti: 6’ Mauro, 24’ st Botrini, 35’ st Mencagli.