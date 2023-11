Fonderia Zanetti a valanga. Opes, una pioggia di reti. Grill Park a forza nove

Nel Girone A disputato il 3° turno. La Fonderia Zanetti rifila un secco 6-1 all’Asso di Cuori: Callegari, poi doppiette di Letizia e di Nicastro intervallata dal 5-1 di Greco; Perez aveva impattato sull’1-1. La Baracca di Guendalo va sul 3-0 con Vandini, Conti e Virgili; Culi fa 1-3 a 6’ dal termine della prima frazione. Nella ripresa a segno ancora Vandini con un’ulteriore doppietta, poi Virgili e gol del 7-1 finale di Mazzucco. Il Grill Park chiude il primo tempo sul 3-0 e poi vince 9-1 contro gli Eroi di Arcadia con poker di Mantovani autore di tutte e 3 le reti del primo tempo, poi doppietta di Nigrisoli e timbri di Giammetta ad inizio ripresa, del portiere Bigoni e di Tumidei; di Giuliani il provvisorio 1-7 per gli Eroi di Arcadia. Vince ancora e dimostra di saper soffrire il Tabacchi Levigatura Marmi: Rossi manda al riposo il Koi Sushi avanti 1-0, nella ripresa pareggio di Pirani poi la doppietta di Cara mantiene a punteggio pieno i ragazzi di mister Casanova, 3-1 il finale. A sorpresa cade il Bar Duomo affondato dalla Casa dei Materassi e da un super Galiè, autore di entrambe le reti del 2-0 con cui si chiude il primo tempo, del 3-1, dell’assist per il 4-2 di Mazzini Fei e della doppietta decisiva nel finale. Per il Bar Duomo a segno Mariani, Poltronieri e poi tripletta di Fabbri. Primo successo per il Team Assacro, tripletta di De Gruttola e doppietta di Nardini per il 4-0 e il 5-1 all’Amedeo Barber Shop. Ferrando Colli dopo la rete dell’1-4, timbra anche il 2-5 che è anche il punteggio conclusivo. Exera va avanti solo sull’1-0, poi insegue sull’1-3, 2-4 e impatta sul 4-4, 5-5 all’intervallo e sul 6-6, ma poi subisce 3 reti consecutive e infine cede 8-10 al cospetto del Foto ExpressInfortunistica Carità: poker di Barani, tripletta di Arenga e timbri di Esposito e Giordano nel primo tempo e di Bosi che ha segnato il 9-6; per Exera 3 reti di cui 1 su rigore di Panzetta, doppietta di Tagliati, 4-4 di Rubini, 6-6 di Pedarzini e 8-10 finale del portiere Berveglieri.

Nel Girone B successo agevole per l’Hotel Lucrezia Borgia, 11-4 all’Umbertiana. Si riscatta dal mezzo passo falso all’esordio, il Bar Tabaccheria La Coccinella, 7-1 al Sushi Tokyo con triplette di Boarini e Sgargetta; di Corsato, che aveva pareggiato sull’1-1, il gol del Sushi Tokyo. Il Basilico infligge un perentorio 7-2 alla New Team.