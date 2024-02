Forlì, assist dal calendario. Domenica bivio decisivo

Sos rilancio: adesso è imperativo per il Forlì cercare di porre subito rimedio all’inattesa e grave sconfitta di domenica scorsa col Sangiuliano City. La squadra biancorossa, col doloroso scivolone interno con la squadra meneghina, ha perso la clamorosa occasione di approfittare della sconfitta della capolista Ravenna, battuta a domicilio dal Fanfulla 1-2. Una possibilità gettata al vento per accorciare a -2 il distacco dalla vetta del girone D e riaprire il discorso promozione.

A 13 giornate dal termine del campionato è evidente che per le inseguitrici il margine d’errore si stringe sempre più. Per continuare a nutrire ambizioni e velleità di acciuffare il vertice dalla graduatoria, quindi, sarà indispensabile d’ora in avanti ridurre al minimo i passi falsi e, in questo senso domenica prossima il calendario sembra poter dare una mano ai galletti.

Il Forlì, quarto a quota 38, sarà impegnato infatti nella non certo impossibile gara a Fidenza sul campo del Borgo San Donnino, penultimo e con la difesa più battuta del girone, Con testualmente il Galletto potrebbe approfittare del big match del 22° turno che vedrà di fronte il Corticella, terzo con 39 punti, e il Ravenna battistrada (43).

Una partita quindi, quella di Fidenza, decisiva per la squadra di mister Mauro Antonioli per tornare ad accorciare le distanze dalle posizioni ai vertici, se si pensa anche che il Victor San Marino, secondo a quota 42, sarà di scena proprio a Milano contro quel Sangiuliano City che ha appena sconfitto appunto i galletti e sprizza salute.

In caso di successi di Forlì, Corticella e Sangiuliano, quindi, domenica sera la classifica davanti direbbe così: Ravenna 43, Victor e Corticella 42, Forlì 41; campionato riaperto, senza poi guardare a Carpi e Lentigione, che seguono al momento i biancorossi a una lunghezza e che si sfideranno fra di loro.

E’ solo un’ipotesi, ma per i cugini giallorossi, in particolare, il rischio domenica è sicuramente di spessore rilevante. Il Corticella, confermando l’ottimo campionato di un anno fa in cui vinse i pur inutili playoff, è secondo molti la squadra che gioca il miglior calcio del girone. E in questo momento si è segnalata tra le più in forma: nelle prime quattro giornate del girone di ritorno, infatti, ha portato a casa 8 punti grazie alle vittorie sul campo del Sant’Angelo, sbancato con un eloquente 1-4, e a quella di domenica scorsa nello scontro diretto col Lentigione (2-1) che si sono aggiunte ai pareggi col Fanfulla (0-0) e in casa del Sangiuliano City (1-1).

Tra le altre cose, poi, nella difficile trasferta bolognese di domenica mister Gadda, che sarà costretto a vedere il match dalla tribuna dopo l’espulsione patita domenica scorsa, sarà chiamato a ridisegnare l’undici di partenza tenendo conto delle assenze, pesanti, dell’attaccante Antonio Sabbatani, appiedato per tre turni dal giudice sportivo, e del centrocampista Simone Campagna, anch’egli squalificato domenica.

Per i biancorossi un’occasione da sfruttare senza esitazioni per ovviare al passo falso di domenica scorsa. Il tutto, poi, tenendo conto che nella giornata successiva il calendario propone per il Forlì la gara casalinga con una Imolese in fase calante e scivolata in ottava posizione, mentre il Ravenna se la vedrà al Benelli con l’insidioso Lentigione.