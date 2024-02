Forlì calcio. È ripartito il progetto per gli alunni; biancorossi alla scuola primaria De Amicis

Al via la seconda fase del progetto di promozione dell’attività motoria nelle scuole organizzato dal Forlì Calcio, con il contributo di Euronics, e patrocinato dal Comune di Forlì. Una delegazione di giocatori della prima squadra (nella foto) composta da Mirko Drudi, Shaqir Tafa, Simone Greselin e Clemente Gianluca Maggioli ha incontrato oltre 250 bambini della scuola primaria ‘Edmondo De Amicis’ soddisfando le loro curiosità e invitandoli allo stadio domenica in occasione del derby con l’Imolese. Spazio, poi, ai partner del progetto: Euronics ha distribuito un gadget a tutti gli alunni, mentre Gianni Casadei, titolare di Robinson Pet Shop, ha raccontato le esperienze di Per Terapy. Alla scuola, che ha aderito con convinzione al progetto, è stata donata una stampante.