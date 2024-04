Forlì, ora è stretta la strada per i playoff. Unica chance: il controsorpasso al Victor

Una strada sempre più stretta. Dopo la sconfitta sul campo della capolista Carpi la strada del Forlì verso la qualificazione ai playoff è in salita. Un ko subìto nonostante l’iniziale vantaggio firmato da una prodezza balistica di Greselin e maturato col gol vittoria dei padroni di casa allo scoccare del fatidico 90’. Dopo una lunga frequentazione della zona alta della classifica, sempre all’interno del quinto posto utile per centrare i playoff, i biancorossi si trovano ora sulla sesta poltrona con 49 punti, preceduti da Carpi (64), Ravenna (60), Lentigione (55), Corticella (54) e quel Victor San Marino (51) battuto due domeniche or sono al Morgagni.

Una posizione scomoda causata, oltre che dalle quattro sconfitte patite nei cinque big match giocati consecutivamente, anche dall’esclusione della Pistoiese. Il ritiro del club toscano, infatti, ha penalizzato con un pesante -6 la corsa di Forlì e Ravenna. Un dazio più salato rispetto al danno subìto dalle altre big del girone D: a Lentigione e Victor San Marino sono stati tolti tre punti e al Corticella solo uno.

A due giornate dal fotofinish, uno dei quattro posti disponibili è prenotato dal Ravenna, salvo una rimonta sul Carpi ormai molto difficile. Ma anche il Lentigione è già certo: la squadra dell’ex diesse forlivese Sandro Cangini deve giocare solo una partita (domenica in casa del Fanfulla), ma non può essere superata da Merlonghi & Co. In caso di arrivo a pari punti, infatti, resterebbe davanti grazie al doppio successo negli scontri diretti. Discorso molto simile nei riguardi del Corticella, attualmente a +5 sui galletti. Ai felsinei, nell’ultimo impegno stagionale domenica 5 maggio, basterà non perdere in casa col demotivato Prato. Grazie alle due vittorie centrate ai danni della squadra di mister Mauro Antonioli, infatti, sarebbero i bolognesi ad andare ai playoff in caso di arrivo a pari punti.

A conti fatti, l’unico avversario sul quale la squadra biancorossa può puntare il mirino è il Victor San Marino, quinto e con due punti di vantaggio sul Forlì. La squadra di mister Cassani, battuta dai galletti a domicilio (1-3) e dieci giorni fa allo stadio Morgagni (3-0), avrebbe anche gli scontri diretti sfavorevoli in caso di parità. Per il Victor è in programma la trasferta nella tana del Prato poi, nel turno conclusivo, ospiterà sul Titano un disperato Borgo San Donnino molto vicino alla retrocessione ma non ancora matematicamente spacciato.

Per il Forlì l’imperativo è quello di riprovarci e tentare l’aggancio al quinto posto sul filo di lana. Partendo dalla partita di domenica sul terreno amico col pericolante Mezzolara, non ancora condannato grazie al 3-1 che ha inguaiato domenica la Sammaurese, per poi chiudere la regular season domenica 5 maggio in casa di un’Aglianese priva di motivazioni e battuta in casa dal Progresso per 0-1. Il Forlì non ha più il destino nelle sue mani. Ma ha l’obbligo di provarci fino alla fine. Quello sì.

Franco Pardolesi