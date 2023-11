Forlì, ora un mese di fuoco. Scontri diretti a raffica

Caro Forlì, cosa vuoi fare da grande? Dopo 11 giornate di campionato la squadra biancorossa sta viaggiando nella zona nobile della classifica. Domenica, però, il sorprendente 1-3 incassato allo stadio Morgagni per mano del Corticella (in dieci per quasi un’ora di gioco) ha un po’ annacquato l’entusiasmo suscitato da un filotto di otto match utili consecutivi. Una sconfitta – propiziata dalle reti dei forlivesi Casadei e Suliani – prima o poi era inevitabile. Ma ora, per rimanere nel gruppo di vertice, la squadra guidata da mister Mauro Antonioli dovrà ritrovare l’indispensabile brillantezza. E subito, perché il Forlì si trova alla vigilia di quattro match di elevato spessore che la diranno lunga sul futuro dei galletti.

All’orizzonte, infatti, si profilano quattro scontri diretti con altrettante protagoniste altolocate della stagione in corso. Saranno Lentigione, Ravenna, Victor San Marino e Carpi le avversarie che, nel giro di un mesetto, certificheranno, oppure no, la possibilità di Merlonghi & Co. di continuare la corsa ai vertici.

A partire proprio dalla trasferta di domenica in provincia di Parma sul campo del Lentigione, reduce da tre successi consecutivi, attualmente appaiato ai biancorossi a quota 18. Gli emiliani sono costruiti dal ds Sandro Cangini che a Forlì ha scritto pagine importanti con la vittoria di tre campionati, salutato nello scorso maggio al termine di una stagione nella quale il Forlì aveva navigato a lungo ai vertici della classifica. Domenica 26 novembre lo stadio Morgagni riaprirà i cancelli per l’atteso derbyssimo tutto romagnolo col lanciatissimo Ravenna, attuale capolista con 24 punti. I giallorossi sono pieni di ex: l’allenatore Massimo Gadda, e in campo Nappello, Varriale (recente protagonista di un burrascoso trasferimento) e Paolino Rrapaj, prodotto del vivaio biancorosso molto apprezzato nello scorso campionato.

Domenica 3 dicembre il Forlì salirà sul Titano per la partita col Victor San Marino, secondo con 22 punti, che da neopromossa costituisce la vera e propria sorpresa della stagione in corso. La serie dei quattro match importanti si concluderà, poi, domenica 10 dicembre con la sfida casalinga col quotatissimo Carpi, attualmente appaiato ai galletti, che nei ricordi dei tifosi di lunga militanza rievoca le ormai antiche sfide col club modenese dell’era di ‘Vulcano’ Bianchi. Quattro partite al termine delle quali il Forlì saprà cosa farà da grande.