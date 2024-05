Forlì pazza per ‘Dada’ Pascolo. Omaggio a sorpresa dei tifosi

Quella di domenica è stata una serata da ricordare per Davide Pascolo. Oltre all’ottima prova fornita in gara1 contro Vigevano, pochi minuti dopo la sirena conclusiva, il lungo friulano ha ricevuto uno speciale omaggio a sorpresa da parte di una delegazione di tifosi forlivesi. ‘Guidati’ da Matteo Labbate, ideatore dell’iniziativa, i supporters biancorossi hanno consegnato a Pascolo un cofanetto a lui dedicato. Realizzato proprio per l’occasione, per l’attaccamento alla maglia e ai valori che esprime dentro e fuori dal campo. In cambio hanno ricevuto una canotta della Nazionale indossata in passato dal giocatore.

Il cofanetto conteneva un video, della durata di circa 20 minuti, intitolato ‘Dada c’è: tributo al beniamino dei tifosi di Forlì’. Accompagnato da diversi sottofondi musicali ‘ad hoc’, i tifosi hanno così voluto ripercorrere la carriera di Pascolo, dagli esordi tra le fila di Trento fino allo sbarco in Romagna la scorsa estate. Quindi, alternato a suggestive immagini della nostra città ripresa da un drone, ecco servite le migliori giocate dell’attuale stagione in maglia Unieuro, coronata finora dalla conquista della Coppa Italia.

Il tributo si apre con l’annuncio della sua firma con la Pallacanestro 2.015, col presidente Giancarlo Nicosanti che loda le "qualità morali, l’esperienza e la classe" del giocatore. Si passa poi in rassegna la sua carriera: promozione dall’A2 a Trento e scudetto nel 2017/18 a Milano. Il punto più alto toccato da ‘Dada’ prima dell’arrivo a Forlì.

"Cercherò di inserirmi al meglio in gruppo e portare la mia esperienza – sono state le sue prime parole in biancorosso –. Cercheremo di alimentare l’entusiasmo creato con la splendida cavalcata dello scorso anno". E cominciano così a scorrere le immagini della stagione targata Unieuro, compreso il canestro decisivo in casa della Luiss Roma e gli striscioni e alle coreografie all’Unieuro Arena. Il punto esclamativo, poi, è rappresentato dalla Coppa Italia del PalaTiziano. Pascolo e il suo "meraviglioso dadaismo", utilizzando le parole del commentatore Rai Edi Dembinski, sono stati decisivi. Si è meritato così maglie e canotte personalizzate, palloncini col numero ’14’ e addirittura una speciale pizza in suo onore in un ristorante forlivese.

L’omaggio comprendeva poi le parole al miele degli attuali compagni d’avventura (Federico Zampini e coach Antimo Martino) e di quelli passati. Come quelle di Toto Forray, col quale ha condiviso annate indimenticabili a Trento. "Anche a Forlì ti sei fatto voler bene e ti mandiamo un abbraccio", è la dedica del playmaker, ex capitano pure della FulgorLibertas. Ma anche appassionati forlivesi, come Daniele Bravi, Fabio Casadei, Roberto Costa e Gianluca Rossi.

"Vorrei essere come ‘Dada’, un grande campione", è il sogno di un giovane tifoso biancorosso che vede proprio in lui un idolo ed un esempio. E con i ringraziamenti di Davide per l’amore e il supporto mostrati si chiude il video-tributo. Con l’augurio che sia di buon auspicio per il finale di stagione.

Simone Casadei