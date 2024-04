Forlì ‘sconfitto’ dal giudice sportivo. Convalidato il ko di Carpi. "Ricorreremo"

Sconfitto in campo e, per ora, anche in punto di diritto. Il giudice sportivo ha rigettato il reclamo presentato dal Forlì sulla regolarità della gara contro il Carpi, 32ª giornata disputata domenica allo stadio ‘Cabassi’: dunque è convalidato il 2-1 a favore dei biancorossi emiliani. Resta invariata, pertanto, la classifica che, a due giornate dal termine della stagione regolare, vede il Carpi saldamente al comando con 64 punti e il Forlì, a quota 49, momentaneamente fuori dalla zona playoff. Il club di viale Roma, però, non arretra e, tramite un succinto comunicato, annuncia di aver "dato mandato ai propri legali di impugnare la decisione dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, quale organo di secondo grado".

Ma procediamo con ordine. Il Forlì lamentava la violazione dell’art 21, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui "nel caso di annullamento della gara il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo", asserendo che il calciatore Tommaso Cecotti, tesserato per il Carpi, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla partita, in quanto il 28 gennaio aveva saltato per squalifica il match vinto dai modenesi (3-2) contro la Pistoiese. Stando al Forlì, infatti, quest’ultima circostanza di fatto sarebbe stata inficiata dall’estromissione dei toscani, ufficializzata martedì scorso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza, in virtù del combinato disposto dell’art. 21, comma 4, Cgs e 53, comma 3 delle Norme Organizzative Interne Federali, secondo cui, per effetto dell’esclusione "tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa", la partita Carpi-Pistoiese – questa la tesi perorata dal Forlì – non avrebbe consentito a Cecotti di scontare la squalifica, non essendo più valida ai fini della classifica.

Di parere contrario il giudice sportivo, il quale ha eccepito che "l’esegesi proposta dalla reclamante", ovvero il Forlì, "contraddice lo spirito delle norme e la corretta applicazione che ne suggerisce il consolidato orientamento della Corte d’Appello sportiva", aggiungendo che il giocatore in questione "ha effettivamente scontato la sanzione della squalifica di una gara e lo ha fatto nella medesima competizione in cui ha commesso l’infrazione, laddove l’interpretazione proposta dalla reclamante imporrebbe di scontare nuovamente la sanzione". Se questo è il quadro, Tommaso Cecotti "aveva pieno titolo a prendere parte alla partita (Carpi-Forlì)".

Lo stesso Forlì versava nella medesima situazione del Carpi: Riccardo Gaiola, capitano dei galletti, stangato con 3 giornate di squalifica per lo sputo di Fidenza, nel burrascoso post-partita contro il Borgo San Donnino, aveva scontato un turno di stop proprio in occasione della gara Pistoiese-Forlì (1-2) del 25 febbraio.