Forlì Serve un exploit con il Lenz di Cangini

Un avversario da prendere con le molle, il Lentigione. Domenica la truppa di mister Antonioli inizia un ciclo di quattro gare che ne misureranno la forza al cospetto di avversari di alta classifica. A Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, si parte con gli ‘esuli’ reggiani che, con 18 punti, viaggiano in quinta posizione proprio col Forlì e anche con Carpi, Pistoiese e Corticella. Una buona classifica che il club allenato da Paolo Berretti, dedito allo schema 4-3-3, si è guadagnata centrando tre vittorie consecutive ai danni di Progresso (0-2), Sammaurese (3-2) e Certaldo (1-2).

La squadra gialloblù, a fronte di un ottimo rendimento in trasferta con quattro vittorie e un pareggio in sei match, non si è dimostrata irresistibile invece sul sintetico del ‘Camp Nòv – Immergas Arena’ dove ha battuto solo la Sammaurese. Con 17 reti segnate il reparto avanzato del Lentigione risulta tra i più prolifici, con bomber Alberto Formato top scorer a quota 6. Il 30enne attaccante, confermato al centro del reparto dopo la bellezza di 36 reti nelle due più recenti stagioni, però da tre settimane è fermo ai box per un noioso infortunio. Un vantaggio per Maggioli & Co. che dovranno, però, tener d’occhio il 23enne Martin Montipò, scuola Parma, già a segno tre volte, tesserato in estate dopo un paio di stagioni giocate nella B islandese. Al suo fianco ingaggiato anche Leonardo Nanni, una cinquantina di gol in carriera, prelevato dal Pomezia in serie D.

Tra i nuovi giocatori più importanti della squadra emiliana c’è Valerio Nava, esperto difensore 29enne, già in serie B con Novara, Carpi e Ascoli e con 180 gettoni in serie C, Rimini compreso. A centrocampo inseriti il 27enne Giovanni Nappo, oltre 250 presenze in D, ed Alessandro Pari, attualmente infortunato, ex mediano nel Forlì nella scorsa stagione con tre reti e 26 presenze.

Nel Forlì l’ex di turno è il terzino Gabriele Masini, in campo col Lentigione 2017-18 (29 gare). Ma l’ex più importante sulle due sponde è sicuramente l’attuale direttore sportivo del Lenz (come viene chiamata la squadra reggiana dai tifosi), Sandro Cangini, fresco della mancata conferma al termine della scorsa stagione. Cangini è stato il diesse più longevo della storia del Forlì, con cui ha saputo conquistare ben tre promozioni a fronte di una retrocessione.

Fondato nel 1948 il Lentigione ha incrociato la strada col Forlì in sette campionati tutti di serie D, compreso quello in corso. In dodici match il Forlì ha ottenuto cinque vittorie e quattro pareggi a fronte dei tre successi della squadra emiliana. Nella scorsa stagione il Forlì s’impose 2-1 al Morgagni, grazie alle reti di Eleonori e Ronchi, cogliendo poi un risultato ad occhiali nel match in trasferta.

Per la gara di domani mister Antonioli, oltre ancora a Bonandi (che magari potrebbe essere disponibile finalmente per il prossimo match col Ravenna), e al baby Signore, probabilmente dovrà ancora rinunciare al terzino Rossi, che non ancora pienamente recuperato dal guaio muscolare.