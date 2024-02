Forlì, un derby per sperare ancora: "Sereni e decisi, ce la giochiamo"

Spalle al muro. Esauriti i bonus, il Forlì non ha alternative alla vittoria oggi (ore 14.30) sul rettangolo di gioco amico contro l’Imolese, in un derby che ha tutte le parvenze del crocevia stagionale. Al ‘Morgagni’ è sfida tra squadre ‘arrabbiate’: da una parte i biancorossi, stretti da un polpo alla gola: la consapevolezza di non poter sbagliare più nemmeno una virgola, per continuare a credere nel bersaglio grosso; dall’altra i rossoblù, che hanno già... ‘perso’ prima di scendere in campo – venerdì, infatti, la Figc ha inflitto all’Imolese un altro punto di penalizzazione (dopo quello di novembre relativo al mancato pagamento degli stipendi di giugno) per non aver corrisposto le somme dovute al giocatore Pasquale De Sarlo – e vogliono rivalersi per non abdicare alla mission playoff (-7).

"Siamo sereni, consapevoli delle difficoltà intrinseche della partita ma pronti a giocarcela a viso aperto", attacca Mauro Antonioli. Che aggiunge: "Per noi ogni domenica è un crocevia perché se vogliamo rimanere nel gruppo delle prime siamo chiamati a fare risultato sempre. Certo, quando non si riesce a vincere ti senti di non aver fatto tutto quello che potevi... In ogni caso non dobbiamo avere le gambe tremolanti: serve tranquillità e personalità per continuare il trend di prestazioni positive. Che restano tali, al netto degli episodi sfavorevoli accaduti nelle ultime due partite".

L’Imolese? "È una squadra giovane, fisica, organizzata – analizza il tecnico – e calcisticamente ‘ignorante’ che, malgrado le penalizzazioni retaggio della passata stagione, sta disputando un ottimo campionato, in linea coi programmi della società tesi alla valorizzazione dei giovani. Merita solo i complimenti, perché cerca sempre di imporre il proprio gioco, senza ostruzionismi. Detto ciò, mi aspetto una battaglia contro una squadra che verrà per vincere".

In settimana Mauro Antonioli è stato ospite di ZonaD, trasmissione su Tcr Bologna condotta da Beppe Indelicato, ricevendo un’ondata di like e attestati di stima oltre che dagli addetti ai lavori in studio anche dai tifosi forlivesi, che coi messaggi sono intervenuti per chiederne insistentemente la conferma. "Ringrazio il popolo biancorosso, che allo stadio si fa sentire e ci sta dando una mano importante. Devo dire, avendo seguito sia pure dall’esterno il Forlì negli ultimi anni, che sto vedendo positività. Questo è importante. L’obiettivo, a inizio stagione, era proprio quello di ridare entusiasmo alla piazza e mi pare che ci stiamo riuscendo".

Capitolo formazione: Antonioli deve rinunciare agli squalificati Maggioli e Gaiola (pronti Tafa e Lolli) nonché all’infortunato Rossi (scalpita il classe 2006 Visani), ma ha "massima fiducia nella rosa a disposizione" e ritrova Ballardini e Prestianni: "Entrambi hanno pienamente recuperato, uno dei due giocherà dall’inizio". Fischierà Omar Abou El Ella della sezione di Milano (assistenti Pasquini e Ferraro).

Il probabile 11 (4-3-3): Pezzolato; Masini, Tafa, Drudi, Visani; Prestianni, Lolli, Pecci; Bonandi, Merlonghi, Greselin.