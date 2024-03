Forlì, una sconfitta choc. Sogni infranti a Bologna

Corticella

4

Forli

0

CORTICELLA (4-3-3): Martelli; Cavallini (31’ st Cavacchioli), Cudini, Chmangui, Riviera; Suliani (23’ st Lo Giudice), Chmangui, Amayah (15’ st Bertani); Alboni (29’ st Rocchi), Trombetta, Mordini (35’ st Casadei). A disp.: Mora, Bonetti, Ribello, Cisotto. All. Miramari.

FORLÌ (4-3-3): Pezzolato; Pecci (15’ st Merlonghi), Maggioli (32’ st Crociati), Tafa, Visani (5’ st Graziani); Lolli, Ballardini (30’ st Rosso), Prestianni (32’ pt Casadio); Bonandi, Babbi, Greselin. A disp.: Zamagni, Drudi, Valentini, Banfi. All.: Antonioli.

Arbitro: Migliorini di Verona.

Reti: 9’ pt e 31’ st Trombetta, 10’ st Suliani, 38’ st Bertani.

Note - Ammoniti Martella, Riviera, Mordini, Lolli, Maggioli. Angoli 3-4. Spettatori 350.

Davvero clamoroso l’esito della gara con il Corticella, per un Forlì che arrivava a questo appuntamento reduce addirittura da ben sei risultati utili consecutivi e proprio da questa sfida la squadra di Antonioli cercava lo slancio per il finale di stagione, addirittura puntando alla promozione. Come scusante per la pessima prestazione vanno segnalate le pesanti assenze di Drudi e Merlonghi, entrambi in panchina, nonché di altri elementi, anche se tutta la squadra ha dimostrato di essere in giornata no come mai era capitato in maniera così eclatante nel corso di questa stagione.

Del resto la gara si è rivelata subito difficile per i biancorossi, tanto che al 5’ Trombetta ha fatto le prove generali del gol, saltando Pecci ed andando al tiro, deviato in angolo da Pezzolato, mentre al 9’ lo scatenato attaccante è stato bravo a saltare Tafa e ad insaccare la rete del vantaggio.

Con un Forlì sorpreso e persino annichilito da questo inizio degli avversari, il Corticella ha sfiorato già poco dopo il raddoppio ancora con Trombetta fermato da un ottimo Pezzolato in uscita. Per la reazione ospite si è dovuto aspettare il 25’, quando su una punizione di Prestianni è stato Greselin da due passi di testa a mandare incredibilmente fuori.

Il Corticella ha continuato comunque ad attaccare alla ricerca del raddoppio, ma il Forlì nella prima frazione ha retto. La ripresa comunque ha visto lo stesso copione del primo tempo, con i padroni di casa vicini al raddoppio al 48’, ma Alboni servito sul dischetto ha mandato alto sulla traversa. Sei minuti dopo comunque Suliani ha trovato il gol del 2-0 su un’indecisione difensiva forlivese e con il raddoppio, oltre che un inatteso ed evidente divario in campo, la gara si è praticamente chiusa qui, anche se poi Trombetta e Bertani hanno fissato il risultato su un debordante 4-0.

Antonioli ha cercato in qualche modo di invertire la tendenza con gli inserimenti di Merlonghi, Rosso, Graziani e Crociati, ma la squadra non ha reagito. A rendere ancora più amara la giornata sono stati gli infortuni occorsi a Prestianni, out nel primo tempo, e poi nel finale di Maggioli, costretto ad uscire per un risentimento al flessore. Ora il Forlì dovrà riservare le speranze di riscatto in occasione del turno infrasettimanale di giovedì contro il Lentigione, ma la botta rimediata al ‘Biavati’ è di quelle dure.