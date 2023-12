Formazione arbitri. Briglia sale in cattedra sul Titano La Can ha intrapreso un percorso di formazione a tutto tondo per i propri associati. Ospite di eccezione: Rito Briglia, osservatore di serie A, che ha tenuto una lezione sugli interventi fallosi. Analisi di clip estrapolate da campionati di serie A, B e C. Corretta interpretazione degli episodi da parte degli ufficiali di gara.