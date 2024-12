Formazione rossonera: sfida alla Torres e mercato di riparazione in vista

Rebus formazione rossonera in vista della delicata, per non dire quasi proibitiva trasferta di domani pomeriggio al "Vanni Sanna", contro una Torres rilanciata dalla vittoria di Carpi. Con Gorgone in "castigo" per due giornate, è stato il vice Emiliano Testini (foto), prima della partenza di ieri verso la Sardegna, a fare il punto della situazione, ma senza mai entrare nei dettagli.

Parlando della partita contro i rossoblu isolani, Testini ha detto: "Mettendo un attimo da parte il valore della Torres, che ha dimostrato di essere una squadra di vertice, credo che ogni partita faccia storia a sé. L’affronteremo con lo stesso spirito messo in campo contro l’Arezzo e ci giocheremo le nostre carte. La Torres dispone di giocatori di grande livello sulle fasce e sulla tre quarti, ma dobbiamo essere concentrati solo su di noi, impegnandoci a dare il massimo. La gara è stimolante l’abbiamo preparata bene. Dobbiamo provare a mettere tutto in campo, cercando, ovviamente, di mantenere sempre alta la concentrazione".

Alla domanda se sarà confermata la difesa a quattro come abbiamo visto contro l‘Arezzo e quale sarà la posizione in campo di Gucher, Testini ha risposto: "C’è ancora l’allenamento di rifinitura che sarà effettuato direttamente a Sassari. Dovremo vedere se Gucher è al cento per cento, visto che ha giocato una partita intera dopo un lungo periodo di stop e deve ritrovare il ritmo-gara. Se starà bene, potrebbe ripartire dall’inizio e in base, anche alle condizioni di altri giocatori, valuteremo la sua posizione in campo". Tradotto: Gucher ci sarà, forse a centrocampo, visto il ritorno di Fazzi e disputerà la sua terza e, forse, ultima partita con la maglia rossonera, perché, è ormai cosa nota che, se dovesse essere impiegato anche contro il Pineto, scatterebbe automaticamente il rinnovo del contratto (complimenti a chi ha stipulato quell’accordo !?).

Infine Testini ha ricordato i giocatori indisponibili che sono, oltre agli infortunati di lungo corso (come Fedato, Giacchino e Welbeck), lo squalificato Sabbione e, soprattutto, Magnaghi. Ma l’attenzione dei tifosi è rivolta al mercato di riparazione che riaprirà i battenti tra una quindicina di giorni. Tutti si aspettano pochi, ma rinforzi di spessore, necessari per alzare il modesto tasso tecnico della squadra. Due le domande: ci saranno le risorse economiche indispensabili per convincere certi giocatori a venire a Lucca con la squadra in zona play-out? E, soprattutto, se è già stato stabilito il piano di azione, perché è impensabile agire a mercato aperto?

Intanto il "neodg" rossonero Conte ha detto che, in settimana, sarà affrontato il "nodo" dei rinnovi che, per la verità, riguardano i soli Quirini e Saporiti, dal momento che quasi tutti gli altri hanno il contratto anche per la prossima stagione. Già, ma con quale società sul ponte di comando e in quale categoria?

Infine la Pianese ha annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della squadra al trentaquattrenne Alessandro Formisano, ultima stagione a Perugia.

Emiliano Pellegrini