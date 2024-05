Forte in casa dell'Atletico Lucca: la sfida decisiva per i playoff

In campo per un sogno chiamato promozione. Oggi il Forte si gioca in casa dell’Atletico Lucca i tanto agognati playoff. I ragazzi del patron Emiliano Ulivi per effetto del peggior piazzamento sono costretti a vincere se vogliono sperare ancora nel salto di categoria. Zero calcoli quindi, in caso di parità oltre i tempi supplementari andrebbero avanti i lucchesi. Assenze che potrebbero pesare quelle di Giacomo Tedeschi e Cargioli ma la coppia Maggi-Lossi può trovare in ogni momento la giocata decisiva. "Ci siamo allenati con serenità e siamo pronti e determinati, è un grande traguardo per noi essere arrivati fin qui", dice il tecnico Cagnoni.