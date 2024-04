Forte, la beffa arriva nel finale. Maggiore fa volare il Capezzano

Forte-Mulazzo 0-1

Beffa finale per gli squali che nonostante la sconfitta mantengono però il terzo posto. Gara equilibrata con occasioni per i padroni di casa con Lossi e Maggi. Il gol però non arriva e nel finale al 94’ un’incursione in area di Carlo Capo, vecchia conoscenza del calcio versiliese porta scompiglio, sul suo traversone il gol vittoria per gli apuani di D’Angelo.

Serricciolo-Capezzano 0-2

Continua con fiducia la corsa playoff dei ragazzi di Coli che si impongono anche sul campo dei massesi con una doppietta di Giacomo Maggiore, che dal suo arrivo nel mercato di riparazione ha cambiato marcia al reparto avanzato, al 25’ non sbaglia dal dischetto e al 63’ colpisce da fuori.

Unione Tempio-Corsanico 2-1 Sconfitta esterna per gli orange che pagano ancora a caro prezzo l’inesperienza. Le reti di Santini al 22’ e di Biase al 33’ lo dimostrano, in entrambi i casi errati disimpegni portano i pistoiesi a trovare il gol. Su rigore il 2-1 di Passaglia al42’.

Torrelaghese-Livorno 1-0

Pesante successo interno dei gialloviola che in chiave salvezza stanno compiendo un autentico miracolo sportivo. Il gol di Marsili al 71’ vale tre punti che avvicinano ancora più alla permanenza in categoria.

Ricortola-Massarosa 0-1

Una rete nel secondo tempo di Spethemi che al 66’ trova l’angolino con un gran tiro dal limite consente ai biancorossi di mantenersi al quinto posto creando un ulteriore solco di sicurezza sulle inseguitrici.

Sporting-Fivizzanese 2-4

Sconfitta interna per i ragazzi di Palmerini. Troppo più prestanti gli apuani a segno con Salku, Avvisi, Bocchia e Clemente, di Luisotti dopo un calcio di rigore respinto e di Grotti con un gran tiro al volo i gol dei padroni di casa.

Ponte delle Origini-Lido 2-2

Pari nello scontro salvezza che serve più ai padroni di casa che agli ospiti. Decidono la sfida le doppiette di Bonamici da una parte e quella di Andrea Dati dall’altra, in gol prima su piazzato e poi con un tiro dal limite.

