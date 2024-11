Forza Arezzo: riprendi il cammino. Chiosa e Montini tornano dall’inizio. Troise non si fida di un Ascoli in crisi

di Luca Amorosi

AREZZO

C’è un’altra sfida affascinante al Comunale dopo quella di sabato scorso contro la Spal e prima del prossimo turno interno contro la capolista Pescara. Oggi arriva infatti l’Ascoli, che gli amaranto non affrontano in casa, in campionato, dal 2004: la squadra di Marino impattò 0-0 dopo aver vinto le prime due giornate. Era serie B, quella che i bianconeri hanno lasciato al termine della scorsa stagione, culminata con una retrocessione da cui squadra, dirigenza e piazza non si sono ancora riprese. Lo dicono l’attuale posizione in piena zona playout, la contestazione della tifoseria a giocatori e società, un cambio di allenatore e il silenzio stampa a tempo indeterminato. La rosa però è di assoluto valore, soprattutto dal centrocampo in avanti. Troise, di conseguenza, tiene alto il livello di guardia: "Sono in crisi di risultati ma non tanto di prestazioni: contro il Campobasso hanno disputato un ottimo primo tempo. Troveremo una squadra di valore, che in fase di non possesso mette 9-10 giocatori sotto la linea della palla e in costruzione ha interpreti di qualità, con esterni d’attacco abili nell’uno contro uno e giocatori importanti tra le linee. Dovremo essere pazienti e attenti a mantenere le distanze e nei duelli individuali". La sconfitta di Carpi non deve minare le certezze della squadra: "In virtù dei risultati, della classifica e delle nostre qualità – ha detto il tecnico – dobbiamo credere di poter fare risultato in ogni situazione, senza perderci nei momenti di difficoltà". Resta l’incognita se i marchigiani si presenteranno con la difesa a tre e due punte o con il 4-2-3-1.

A prescindere, Troise si tiene qualche dubbio in ogni ruolo: in difesa torna Montini a destra, il che permetterà al tecnico di schierare al centro uno tra Lazzarini e Righetti insieme a Chiosa, con Coccia o appunto Righetti a sinistra. In mezzo Mawuli si candida alla conferma nel ruolo di mezzala, che presuppone l’impiego di Santoro mediano. Per la terza maglia Settembrini potrebbe far rifiatare Renzi. Davanti Troise potrebbe affidarsi a Guccione, recuperato dall’influenza, e a Ogunseye dopo la staffetta con Gucci. Per l’ultimo posto nel tridente Tavernelli, Pattarello e Gaddini partono alla pari. Dall’altra parte, torna al Comunale per la prima volta da ex Luca Tremolada, protagonista della salvezza in C nella stagione 2015/16 con 10 gol e 8 assist.