Forza e Coraggio ci crede. Gassani: "Siamo in salute»

Grande la soddisfazione per la Forza e Coraggio che un suo tesserato Joele Larcombe, esterno di centrocampo classe 2005, sia stato convocato per il raduno della rappresentativa regionale under 19 che parteciperà al Torneo delle Regioni. Il giovane parteciperà ad un test amichevole tra la selezione ligure e la formazione under 19 della Lavagnese in programma oggi 21 febbraio alle ore 16.15 allo stadio “Riboli” di Lavagna.

"Voglio ringraziare pubblicamente Frolla, Manfredi e Bagnoli che nonostante problematiche importanti hanno dato disponibilità a giocare permettendoci di avere alternative nonostante le numerose defezioni. Per quanto riguarda la gara posso solo fare i complimenti ai ragazzi perché con molta attenzione ed applicazione l’hanno tenuta in equilibrio fino in fondo al cospetto di un avversario davvero forte e che ha dimostrato di meritare il primato. Abbiamo confermato di essere in salute nonostante assenze importanti costringendo l’Imperia ad avere ansia fino al triplice fischio". Con queste parole il mister Matteo Gassani fotografa la partita della Forza e Coraggio che in Eccellenza ha perso di misura 1-0 sul campo della capolista Imperia. Sconfitta onorevole da parte dei graziotti che sono rimasti in partita fino alla fine. E nel prossimo turno hanno la possibilità di rilanciarsi vincendo lo scontro diretto per la salvezza del ‘Cimma’ con la Voltrese.

Paolo Gaeta