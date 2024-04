Forza e Coraggio ci mette la grinta. Albaro cala il poker alla distanza

Forza e Coraggio

Athletic Club Albaro

FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti, Lucaccini, Fall, Bernuzzi, Imperatrice, Belloni, Benassi, Frolla (64’ Calanda), Lorenzini, Bonini (46’ Capasso). (A disp. Larcombe). All. Sora.

ATHLETIC CLUB ALBARO: Sivori (90’ Massone), Ilardo (85’ Catterina), Cataldo (85’ D’Arrigo), Di Pietro, Lembo, Martino, Zinnari, Gaspari, Gatto, Pagano (64’ Revello), Scimone (75’ Costa). (A disp. Donarini, Caramello, Colucci). All. Mariani.

Arbitro: Gorlero di Imperia (assistenti Gioia Dainese e Maria Greta Repetto di Chiavari).

Reti: 45’ Gatto, 55’ Pagano, 60’ Capasso, 63’ Martino, 77’ Costa.

PAGLIARI – Ennesima sconfitta della Forza e Coraggio in un’annata veramente sfortunata che l’ha vista retrocedere in Promozione. Nella ventottesima giornata di campionato la squadra delle Grazie è superata per 4-1 al ‘Cimma’ di Pagliari dall’Athletic Club Albaro, quinta in classifica. Furie Rosse che erano per l’ennesima volta in emergenza per l’assenza di numerosi giocatori che li hanno costretti a presentarsi con soli quattordici elementi.

I ragazzi di Stefano Sora infilano così la settima sconfitta consecutiva ma che comunque hanno retto bene il confronto, contro un avversario più forte soprattutto nel primo tempo nel quale le due squadre si sono equivalse e non ci sono state azioni degne di nota se non il gol ospite proprio all’ultimo minuto. Nella ripresa l’undici genovese ha fatto valere la sua miglior qualità arrotondando il punteggio. Il match come detto si sblocca in chiusura di primo tempo al 45’ con Gatto che segna a tu per tu col portiere. Al 55’ Pagano raddoppia in mischia. Al 60’ il neoentrato Capasso accorcia le distanze in tap-in riprendendo una respinta di Sivori su precedente tiro di Benassi. Al 63’ il tris di Martino in un’altra confusa azione in area graziotta. Al 77’ il poker del neoentrato Costa su assist di Di Pietro. Inutile il forcing finale anche se sterile della Forza e Coraggio.

P.G.