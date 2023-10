Forza e Coraggio sconfitta. Adesso è ultima da sola

Voltrese

2

Forza e Coraggio

0

VOLTRESE: Faggiano, Carta, Guarco, Iraci, Chiappe, Bettati, Scalzi (78’ Bianchino), Chiodi (90’ Bruno), Rodriguez (75’ Fundoni), Ozuna (85’ Giorgi), Mancuso (75’ Canovi). A disp. Parise, Fontana, Poli, Mantero. All. Sciutto.

FORZA E CORAGGIO: Costa, Belloni, Mosti (75’ Della Pina), Calanda (33’ Larcombe), Bernuzzi, Venturini, Bertozzi, Murati, Lorenzini (80’ Lucaccini), Papi, Manfredi (70’ Frolla). A disp. Cima, Pieroni, Capasso, Cissè, Fall. Gassani.

Arbitro: Fiorillo di Lucca (assistenti Penasso di Albenga e Bordone di Chiavari).

Marcatori: 6’ Bettati, 77’ Chiodi.

Note: al 4’ Costa para un rigore a Rodriguez.

GENOVA – Si aggrava la situazione di classifica della Forza e Coraggio che nell’8ª giornata dell’Eccellenza perde 2-0 lo scontro diretto per la salvezza sul campo della Voltrese e scivola all’ultimo posto da sola. Infatti la Sammargheritese la stacca di un punto riuscendo a sorpresa a pareggiare 0-0 con la capolista Baiardo che veniva da sette vittorie consecutive. Equipe di Matteo Gassani che recrimina in quanto viene annullato un gol a Lorenzini che gli avrebbe consentito di pareggiare. In avvio al 2’ provvidenziale respinta di Bettati su gran botta di Belloni smarcato da Lorenzini. Due minuti dopo i voltresi potrebbero passare ma sprecano un rigore con Rodriguez, merito di Costa bravissimo a parare il tiro dal dischetto. Lo stesso Rodriguez veniva atterrato in area, vane le proteste graziotte in quanto era partito in fuorigioco non rilevato dalla terna arbitrale.

Vantaggio che comunque i padroni di casa trovano al 6’ con Bettati di testa sugli sviluppi di un’azione nata da un corner. Al 16’ ancora Rodriguez impegna Costa. Al 56’ provvidenziale rinvio di Scalzi in una confusa mischia in area genovese poco prima che un attaccante graziotto calciasse in porta. Passano solo due minuti e al 58’ viene annullato un gol a Lorenzini su assist di Papi in quanto, secondo l’assistente, il pallone crossato da quest’ultimo era uscito. Al 77’ il raddoppio di Chiodi con un abile calcio piazzato contestato dalle furie rosse.

Paolo Gaeta