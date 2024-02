Forza e Coraggio solo un pareggio. Il Busalla rimonta il gol di Lorenzini

Forza e Coraggio

1

Busalla

1

FORZA E CORAGGIO: Cima, Ratti, Bernuzzi, Bigini, Bagnoli, Lucaccini, Larcombe, Fall, Lorenzini, Benassi (83’ Belloni), Bonini (56’ Mosti). (A disp. Costa, Nuredini, Capasso, Frolla). All. Gassani.

BUSALLA: Biggi, Erroi, Piccardo, Carrese (63’ Patti), Bottino, Rossini, Gnecchi, Ottoboni, Spano, Dotto (75’ Garbagna), Sarno. (A disp. Firpo, Massone, Gottingi, Brandi, Vaccaro, Tumiati). All. Lanzarone.

Arbitro: Crova di Chiavari (Conio e Sciallero di Genova).

Marcatori: 53’ Lorenzini, 80’ Gnecchi.

LA SPEZIA – Termina ’1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Forza e Coraggio e Busalla, ultime due della graduatoria in Eccellenza. Il team di Matteo Gassani sempre in formazione rimaneggiata, vede sfumare nel finale un successo che l’avrebbe rilanciata riaprendo i giochi in coda. Si aggrava, invece, la situazione di classifica di entrambe le compagini che vedono allontanarsi le dirette concorrenti. Le Furie Rosse partono forte e dopo un quarto d’ora potrebbero passare in vantaggio ma è provvidenziale l’anticipo, a due passi dalla porta, di Rossini su Lorenzini. Al 19’ Cima respinge una pericolosa punizione di Dotto. Al 31’ bella conclusione di Lorenzini che, dopo aver saltato Piccardo, calcia di poco a lato. Al 38’ Larcombe dal limite calcia di poco fuori. Al 42’ Erroi in diagonale tira a lato. Al 53’ il team delle Grazie passa in vantaggio con Lorenzini che finalizza un’azione in velocità. All’80’ pareggia Gnecchi con un preciso diagonale. All’88’ ancora Gnecchi con un tiro dalla distanza colpisce la traversa. Proprio al 90’ i rosso-bianchi padroni di casa sono sfortunati: a portiere battuto clamoroso salvataggio sulla linea di Rossini su gran tiro di Bagnoli.

Paolo Gaeta