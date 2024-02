Forza e Coraggio torna a sperare. Benassi firma il gol della vittoria

Sammargheritese

SAMMARGHERITESE: Raffo, Bacigalupo, Moladori (83’ Padi), Battaglia Busacca, Mortola, Di Lisi, Delfino (71’ Wintour), Casanova (71’ Mazzolini), Paterno, Alaia, Petracca Lepera (65’ Ferrari). A disp. Barre, Maucci, Scorza, Sanguineti, Attanà. All. Giacobbe.

FORZA E CORAGGIO: Cima, Ratti, Bernuzzi, Bigini, Bagnoli, Lucaccini, Larcombe (91’ Belloni), Fall, Lorenzini, Benassi (71’ Mosti), Bonini. A disp. Frolla, Nuredini, Capasso. All. Gassani.

Arbitro: Raimondo di Taranto (assistenti Florjana Doci e Chamchi O. di Savona).

Marcatore: 61’ Benassi.

SANTA MARGHERITA LIGURE – La Forza e Coraggio torna finalmente alla vittoria dopo ben sette giornate, non vinceva dal 26 novembre quando batté 4-3 il Serra Riccò, e lo fa nel giorno più importante. Infatti nel ventesimo turno dell’eccellenza nell’importantissimo e decisivo scontro diretto per la salvezza del ‘Broccardi’ di Santa Margherita Ligure che la vede opposta alla Sammargheritese i graziotti vincono 1-0. Furie rosse che sono sempre all’ultimo posto in graduatoria ma raggiungono in classifica il Busalla e portano a soli quattro punti il loro distacco dai sammargheritesi riaprendo così i giochi in coda. Grande la prova dell’equipe di Matteo Gassani soprattutto sul piano del carattere e della determinazione dato che era in formazione largamente rimaneggiata presentandosi con soli sedici giocatori a causa di numerose assenze compresa quella del portiere titolare Costa. Decide al 61’ Benassi su assist di Lorenzini che in precedenza al 25’ calciava di poco fuori da buona posizione. Al 55’ ancora Lorenzini, servito da Fall, rientra e tira ma para Raffo. Al 57’ Battaglia Busacca devia a lato una punizione di Casanova. Al 64’ Bonini dalla distanza impegna Raffo. Al 66’ Paterno con un abile pallonetto calcia di poco fuori. All’81’ è bravo Cima su tiro dal limite del neoentrato Wintour. All’85’ bella parata di Raffo su Lorenzini lanciato in contropiede.

P.G.