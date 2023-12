Fra Gozzano e Fezzanese in palio punti salvezza

"Settimana svolta nel migliore dei modi, come sempre. La squadra ha lavorato con intensità e concentrazione consapevole delle difficoltà di una trasferta insidiosa come quella di Gozzano, contro una squadra di grandi valori tecnici, che nelle partite precedenti non ha raccolto molto ma ha sempre avuto il predominio del gioco. Ci vorrà una prova di sacrificio per portare via punti e finire al meglio la prima parte di stagione". Il tecnico della Fezzanese Cristiano Rolla presenta la difficile trasferta che la sua squadra affronta oggi alle 14.30 a Gozzano (arbitra Rompianesi di Modena, assistenti Simona Cavallari di Ravenna e Todaro di Finale Emilia). La sfida odierna è uno scontro diretto per la salvezza, per affrontarlo al meglio la squadra è partita alla volta del Piemonte ieri. Assenti lo squalificato Del Bello egli infortunati Baudi, Salvalaggio e Selimi. Verona ha invece ha rescisso consensualmente l’impegno che aveva con la Fezzanese. La società ha svolto la cena sociale natalizia al ristorante ‘Cristobal’ di San Terenzo, con giocatori della prima squadra e juniores nazionale e staff tecnici, dirigenti, collaboratori e alcuni sponsor. Una serata che ha dimostrato lo spirito che caratterizza la realtà verde. Nell’occasione la società verde ha rivolto poi un sentito ringraziamento ai rappresentanti del Comune di Portovenere nella persona del Sindaco Francesca Sturlese e dell’assessore ai servizi sociali e pubblica istruzione Daria Ambrosini, fezzanota doc, intervenuti alla cena che dimostra il legame che unisce l’amministrazione comunale alla Fezzanese.

Paolo Gaeta