Fra pochi giorni a Crema comincia il torneo di calcio giovanile. Presentazione “Dossena“, premiato Di Gregorio

L’ex bandiera Javier Zanetti lo aveva promesso e seppur in videoconferenza si è presentato “virtualmente sul palco del trofeo “Dossena“, dove il presentatore Marco Civoli per conversare con la platea presente. Ritirerà presto di persona il premio Radaelli che gli era stato assegnato. "Prometto che l’anno prossimo ci sarò alla cerimonia. In queti giorni a Milano abbiamo festeggiato uno scudetto meritato che ci ricorda il “Triplete“.

Durante il gala di presentazione della 46esima edizione del trofeo internazionale per squadre Primavera (in programma dal 2 all’8 giugno, con la serata della finalissima, che nell’edizione 2008 fu diretta dall’arbitro internazionale Daniele Orsato) il presidente del comitato Organizzatore Angelo Sacchi nel suo intervento di saluto la ricordato il patron della Pergolettrese, Cesare Fogliazza scomparso la settimana scorsa: "Un figura unica per il calcio provinciale".

Tra gli intervenuti sul palco il sindaco Fabio Bergamaschi e l’ex giocatore milanista Filippo Galli, l’unico sinora ad vinto il Dossena prima come calciatore e poi come allenatore. Durante la cerimonia al teatro S.Domenico è stato premiato con la Stella del Dossena per il presente il portiere monzese Michele Gregorio, che ha sottolineato come il portiere Handanovic sia stato per lui un punto di riferimento. Ha giocato nel 2016 nell’Inter al trofeo Dossena di quella edizione. Non è intervenuto invece l’altra l’ex azzurro Pagliuca.

Il cast del Dossena 2024 annovera fra le partecipanti Maribor, Monza, Modena, Cremonese, Brescia, Como, Nazionale Lega Dilettanti, Verona. Il trofeo nelle tre serate della fase eliminatoria dal 2 al 4 giugno si articolerà su dieci campi diversi tra cremonese, bresciano, bergamasco.

Giovedi 6 al Voltini e sabato 8 si disputerannno prima le semifinali e poi la finale. Tutte le gare avranno inizio alle 21 per quella che ormai da anni è considerata una vera e propria passerella estiva del calcio giovanile, e non solo italiano.

R.S.