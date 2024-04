Franceschini scatenato: una tripletta ad Anzola. Il Casumaro resta in piena corsa per la salvezza

Anzolavino

0

Casumaro

3

VINO: Gagliardi, Vallasciani (9’ st Migliacci), Violi (19’ st Naini), Bettini, Luongo, Benuzzi, Colace (19’ st Lallo), Ezechia, Prisco, Scalise (39’ st Lessi), Mattioli (23’ st Masetti). All.: Ruberto.

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Faggioli, Bini, Benini, Farina, Lazzarin (39’ st Rimondi), Minarelli, Franceschini (45’ st Vinci), Guernelli (49’ st Amadelli), Nicoli (35’ st Ginesi). All.: Nardiello.

Reti: 5’ st Franceschini (C), 18’ st Franceschini (C), 45’ st Franceschini (C).

Note: ammoniti: Violi (A), Bettini (A), Ezechia (A).

Casumaro alla ricerca di punti importanti per la zona salvezza mentre l’Anzola, ormai retrocesso, non ha nulla da perdere e gioca per la gloria. La prima frazione di gioco non emoziona il pubblico presente al match. Al 32esimo l’Anzolavino va vicino al vantaggio: Prisco serve un gran pallone a Scalise, il quale a tu per tu con il portiere non riesce ad insaccare in rete. Termina così un primo tempo sterile di occasioni. Dopo aver sorseggiato un thè caldo negli spogliatoi le due squadre tornano in campo con l’obiettivo di rendere più interessante un match abbastanza monotono. Il secondo tempo vede un Casumaro deciso e convinto nel voler fare bene, con la speranza di cercare di mantenere la categoria a tutti i costi, mentre l’Anzolavino che ormai non ha più nulla da dire vuole comunque difendere i propri colori e cercare di rendere una stagione amara un po’ più dolce. Al quinto della ripresa il Casumaro si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’estremo difensore locale sbaglia l’uscita e Franceschini ne approfitta siglando il vantaggio ospite. Il Casumaro continua a spingere, mentre i felsinei cercano di mantenere vive le speranze, concedendo poco ma ciò non basta: al 18esimo Franceschini si trova a tu per tu con Gagliardi e insacca in rete per il doppio vantaggio ospite. L’Anzolavino si rende pericoloso pochi minuti più tardi: al 25esimo il debuttante classe 2007 Lalli ubriaca la compagine ferrarese e mette in mezzo un gran bel pallone sul quale non riesce ad arrivare Prisco. Nel finale contropiede del Casumaro e ancora Franceschini insacca realizzando la sua tripletta.