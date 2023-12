Fraternali fa gioire la Fermignanese in pieno recupero

PORTUALI

2

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA

0

PORTUALI: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi, Savini, Santoni, Candolfi (40’ st Piermattei), Sassaroli, Gioacchini (13’ st Pascali), Marzioni (13’ st Lazzarini), De Marco (25’ st Giampaoletti). All. Ceccarelli

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Pacenti, Orciani, Morganti (43’ st Pompei), Scrosta, Gregorini, Tiriboco (12’ st Creatore), Marconi, Paolini, Pantaleoni, Rragami. All. (dopo l’esonero di Sartini, in panchina il dirigente Bombagioni)

Arbitro: Morbidelli di Fermo

Reti: 11’ st Savini, 24’ st Lazzarini

Grazie ad un secondo tempo perfetto, i Portuali superano un Atletico MondolfoMarotta battagliero. Successo griffato da Savini, colpo di testa su pennellata di Sassaroli, e Lazzarini, servito perfettamente da De Marco, che vale il primo posto matematico al giro di boa e assicura un finale di 2023 in testa alla classifica di PromozioneA. Ripresa che, effettivamente, i ragazzi di Ceccarelli affrontano con maggior piglio. Al 6’ l’abilità di Rrgami sulla fascia destra suona da campanello d’allarme e Tavoni chiude in corner. Un episodio, questo, che fa alzare i giri del motore ai Portuali che passano all’11’. Punizione del rientrante Sassaroli, Savini si libera in area e di testa supera Montesi: 1-0. Gara chiusa al 24’ con Lazzarini su cross di De Marco. L’Atletico ci riprova al 34’, da corner, con la girata dello scatenato Rrgami, ma i Portuali si salvano in qualche modo.