Fratta da favola È ai playoff e può sognare

Non si vuole fermare il Fratta Terme e, anzi, continua a migliorare i risultati anno dopo anno. Nel 2023 la stagione finì al quinto posto, a pari punti con la DueEmme, e i playoff sfumarono per una manciata di punti. Fu comunque il miglior risultato di sempre della storia biancoverde. Ma si sa, gli almanacchi sono fatti per essere aggiornati, e così la miglior stagione della storia del Fratta Terme è diventata quella in corso. Sì, perché i biancoverdi hanno già matematicamente staccato il biglietto per gli spareggi promozione.

La Sampierana è a un punto (da acciuffare in due partite) dall’Eccellenza, il Cattolica è matematicamente certo del secondo posto, con il primo che ormai sembra irraggiungibile. Dietro a questo duo, Fratta e Faenza, rispettivamente a quota 58 e 57, si giocano la possibilità di ospitare la semifinale fra le mura amiche. "Se finisse così – spiega il direttore sportivo biancoverde Andrea Fiumi –, si giocherebbe in casa nostra e chi vince andrebbe poi a giocarsi la finalissima in terra riminese".

I risultati attuali partono da lontano. "Cerchiamo di fare sempre il passo secondo la nostra gamba – continua Fiumi –. Per questo a vincere ci vuole più tempo. Ma se ci voltiamo indietro, i miglioramenti sono netti e innegabili: due anni fa ci siamo salvati ai playout, la scorsa stagione è stata tranquilla e quest’anno ci giochiamo gli spareggi". Guai però a dire che la Fratta è una sorpresa. "Siamo sempre stati stabilmente fra le prime quattro, disputando un campionato di assoluto livello. L’obiettivo erano i playoff, e li abbiamo raggiunti con due giornate di anticipo. Cosa si può chiedere di più?".

Effettivamente poco, anche perché in stagione la Fratta è andata più volte vicino al colpaccio. "A San Piero, in quella che forse è stata la partita più emozionante, abbiamo ribaltato lo svantaggio, passando dall’1-0 all’1-2. Per un attimo, abbiamo tutti creduto nella vittoria. Poi loro sono fortissimi e l’hanno vinta, ma un pareggio ci stava. Discorso analogo settimana scorsa nel match col Cattolica: abbiamo recuperato lo svantaggio e meritavamo almeno il pari, ma un Pasolini assolutamente fuori categoria ha trascinato i suoi". E questi playoff sono un bel sassolino da togliere: "Dagli addetti ai lavori non siamo mai stati calcolati: per tutta la stagione si è parlato solo di Sampierana, Cattolica, Faenza… Invece ci siamo anche noi, e l’abbiamo dimostrato".

Un campionato sempre in alto ma che ha visto per diversi mesi bomber Andreoli out. "Non ha giocato per oltre 3 mesi nel girone di andata, e la sua mancanza da un punto di vista realizzativo in certi momenti si è fatta sentire. Nonostante questo ha segnato comunque 14 reti e durante la sua assenza la squadra ha sviluppato un gioco che ha permesso a tanti altri di andare a rete. Ad esempio Gallo, che è arrivato a quota 13". Il vero artefice di questa impresa? Il gruppo, e mister Enrico Malandri. "E non ce lo faremo scappare facilmente: abbiamo parlato già una volta in tempi non sospetti, a gennaio. Poi, com’è giusto che sia, ne riparleremo a fine stagione. La nostra idea comunque è quella di continuare con lui: ha portato grandi novità, una professionalità e uno staff importante, con preparatore atletico e match analysis".

Il settore giovanile conta oltre 170 iscritti. "E il 25 aprile partiranno i tornei primaverili, che porteranno allo ‘Spazzoli’ 72 squadre da tutta la regione: c’è anche il Bologna e una squadra di Reggio Emilia". Sono previste oltre 2mila persone in totale, esattamente come anno scorso, con i tornei però che sono stati bruscamente interrotti dall’alluvione.