Frediani a quota 400 gol

Fucecchio protagonista nell’ultima giornata del campionato di Serie C1, dove entrambe le compagini della città che ha dato i natali a Indro Montanelli hanno colto una preziosa vittoria. Partiamo dall’Atletico Fucecchio, che da neo promossa sta disputando una stagione strepitosa. Grazie al netto 5-2 casalingo rifilato al Remole, squadra che aveva vinto entrambi i precedenti del 2024 tra l’andata di questo campionato e la finale di Coppa Toscana della scorsa annata di C2, la formazione di mister Perretta si è infatti issata al terzo posto solitario in classifica con 28 punti, due sopra il San Giovanni Valdarno, cinque in meno de Le Crete e ben dodici dalla corazzata Cus Pisa. L’Atletico va sotto, ma poi rimonta fino al 4-1 per chiudere poi sul 5-2 con la rete di Cascella e le doppiette di D’Alcamo e Frediani. Con questi due centri, quest’ultimo taglia anche il prestigioso traguardo dei 400 gol in carriera. Di questi 72 li ha segnati con la Vigor Fucecchio, 18 col Real Fucecchio, 37 con il Futsal Empoli e 273 con l’Atletico.

"Grazie a tutti i miei compagni di squadra, soprattutto quelli che mi hanno abbracciato tutte e 400 le volte e chi voleva ma non ha potuto", questo il commento sui social del bomber fucecchiese che nelle 256 partite disputate finora ha vinto tre campionati in D, C2 e C1 risultando anche per due volte capocannoniere ed altrettante miglior giocatore della serie C Toscana. Prorompente anche il successo esterno della Vigor Fucecchio, che a Malmantile ha travolto 9-3 il Deportivo Chiesanuova, ‘vendicando’ così la sconfitta dell’andata e staccandolo in classifica e avvicinandosi di nuovo alla zona play-off. Una vittoria mai in discussione e messa in ghiaccio fin dalle prime battute, a dimostrazione della costante crescita di un gruppo che, nonostante la rosa corta, continua a lavorare con serenità e costrutto. A segno con pregevoli doppiette Falconi, Qevani (quarto miglior marcatore della categoria con 22 centri), Fejzaj e Salvadori, oltre al sigillo finale di Luca Moscatelli.

Niente da fare invece nel girone C del campionato di Serie C2 per il Limite e Capraia, che nella prima giornata dopo la lunga sosta invernale, cade nettamente sul campo della capolista Midland. La corazzata fiorentina fa infatti valere tutta la propria maggior qualità, imponendosi per 8-0 e mantenendo così intatto il proprio cammino di dieci successi in altrettante gare. Per quanto riguarda i ragazzi di coach Gargelli, quindi, restano terzultimi da soli con 6 punti davanti ad una lunghezza dal Play League e con un margine rispettivamente di uno e due punti su La Querce e Folgor Calenzano.

